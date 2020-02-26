"سوسن" في دعوى طلاق شقاق: "جوزي بيشتري صلصال ويتفرج على كرتون أطفال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سوسن. ف" 30 سنة، دعوى طلاق شقاق ضد زوجها "راغب. م"، مبررة طلبها "جوزي طول اليوم بيلعب بالصلصال ولعب الأطفال ويتفرج على الكرتون".

تقول "سوسن": تزوجتُ من "راغب" 36 سنة، يعمل كاشير بمحلات والده، زواجًا تقليديًا بعد خطبة استمرت حوالي عامين، انتقلنا بعدها إلى عش الزوجية.

تضيف الزوجة: "عقب الزواج مباشرة اكتشفت كل الصفات التي كان يخفيها زوجي عني خلال أيام الخطبة، فهو يعشق الأفلام الكرتونية وألعاب الصلصال، وفي البداية لم أكن أعترض على ذلك حتى أصبحت حياتي عبارة عن سيدة تقوم بتحضير الطعام وترتيب المنزل فقط، دون معاملة حسنة من زوجها".

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تتابع "سوسن": "زوجي لم يغير الروتين اليومي الذي أصبحنا نعيش فيه، فهو يعود من عمله في العاشرة مساءً، ويظل بحجرة النوم رفقة ألعابه حتى النوم، ويظل الوضع هكذا يوميًا حتى أذهب إلى منزل أهلي".

تواصل الزوجة: بعدما ضاق بي الحال طلبت الطلاق من زوجي لكنه رفض، قائلًا "عرفيني السبب"، وحينما أخبرته أن تصرفاته قد دفعتني للتفكير في الطلاق، قال لي "أنتي عايزة تتعالجي".

اختتمت الزوجة: لم أعد أتحمل الحياة مع زوجي، حتى قررت الجلوس بمنزل والدي، والتخلص من زوجي عن طريق محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوة طلاق شقاق ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.