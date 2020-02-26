بالورود.. كيف ودعت الدولة مبارك من أمام مسجد المشير طنطاوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بضعة ورود حمراء تتوسط باقة ناصعة البياض يزينها شريط أوراق خضراء زاهية كونت إكليلًا من الورود يحمل وشاحًا مدونًا عليه اسم الجهة التي تقدم العزاء في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك.

باقات متراصة جنبًا إلى جنب مُسندة على أعمدة مدخل مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، تحمل أسماء عدة لأكبر الشخصيات في الدولة على رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والمناطق العسكرية المركزية، في انتظار الجنازة العسكرية للرئيس الراحل.

باقات الورود تصحب معها معاني وفاء وعرفان من الدولة بابن من أبنائها نعته رئاسة الجمهورية بوصفه أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، مُعلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، بحسب ما ذكر بياني الرئاسة والقوات المسلحة.