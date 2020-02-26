لم يسأل عني.. كيف كانت علاقة مبارك وحسين سالم بعد 25 يناير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كانا على علاقة وطيدة لسنوات طويلة حتى كتبت ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث متعاقبة وسريعة نهاية الصلة بين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض ورجل الأعمال حسين سالم والذي توفى نهاية العام الماضي في إسبانيا.

صداقة استمرت 40 عامًا وفق حديث حسين سالم، حيث كان من أقرب الشخصيات إلى الرئيس الأسبق واستمرت علاقتهم حتى بعد تولي مبارك الحكم عام 1981.

رغم هذه السنوات الطويلة من الصداقة التزم مبارك الصمت فلم يدلي بأي تصريح حول حسين سالم منذ 25 يناير، بينما تحدث رجل الأعمال الراحل عن مبارك في نهاية 2016 مُعاتبًا ولائمًا عدم السؤال عليه من مبارك.

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"تصدقوا ولا متصدقوش ربنا موجود.. مبارك لم يسأل عني وأنا مريض"، بهذه الكلمات لخص سالم علاقته بمبارك بعد يناير معاتبًا ما حدث في وقت كان يعاني فيه سالم حياة صعبة -حسبما صرح- خارج مصر، مؤكدًا: كنا نعيش حالة صعبة في الخارج رغم وجود الكثير من رجال الأعمال التابعين لنظام مبارك موجودين في مصر ولم يتعرضوا لما تعرضت له.

وتوفى رجل الأعمال حسين سالم بتاريخ 12 أغسطس 2019، خلال تواجده في العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر ناهز الـ85 عامًا، ليلحق به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صباح أمس الثلاثاء، بعد 6 أشهرن عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض متأثرًا برفرفة أذنية في القلب، وتجرى بعد قليل مراسم جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.