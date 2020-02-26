وزارة البيئة تشارك بمعرض بلجراد الدولي للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع صون التنوع البيولوجي في السياحة، بمعرض بلجراد الدولي للسياحة في دورته الـ42 وذلك ضمن مشاركة مصر لأول مرة كضيف شرف.

وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشاركة الوزارة تهدف إلى دعم وتعزيز السياحة البيئية بين البلدين والترويج للمحميات الطبيعية في مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية في العالم بما تتمتع به من بيئتات متنوعة وثراء في الأنشطة السياحية.

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وناقش وفد وزارة البيئة تطورات التعاون بين الجانبين في مجال السياحة البيئية كأحد أهم الأنشطة السياحية والاقتصادية الواعدة في مصر، كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية على ضوء المشروعات القائمة والمبادرات المطروحة في البلدين في إطار التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين في القطاع السياحي.

كما شارك وفد وزارة البيئة في الدائرة المستديرة تحت عنوان "الفرص المتاحة وسبل التعاون المشترك في مجال السياحة البيئية"، ومناقشة إطر التعاون في مجال السياحة المستدامة كون مصر تترأس لجنة السياحة المستدامة بمنظمة السياحة العالمية.

وتم عقد عدة مقابلات مع الشركات السياحية ومنفذي الرحلات ومناقشة سبل دمج رحلات للسياحة البيئية في برامجهم السياحية واستعراض مقاطع فيديو ومطبوعات لرفع وعي الزائرين عن محميات مصر والأنشطة السياحية المتاحة بها.