من أمام مسجد المشير.. مواطنون في انتظار جنازة مبارك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شروق غنيم: / تصوير- شروق غنيم علاء أحمد وهاني رجب:

مع دقات الثامنة صباحا، اصطف عشرات المواطنين أمام أسوار مسجد المشير طنطاوي، في انتظار المشاركة في مراسم جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

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وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.

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