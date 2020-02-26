أخبار مصر | محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادًا على رحيل مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادًا على رحيل مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، حالة الحداد بتنكيس الأعلام في ديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام، بداية من اليوم الأربعاء 26 فبراير وحتى الجمعة القادمة 28 فبراير.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية، وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس.