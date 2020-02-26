أخبار مصر | رئيس "القومية للأنفاق": مد مسار القطار الكهربائي حتى المدينة الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "القومية للأنفاق": مد مسار القطار الكهربائي حتى المدينة الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم مد مسار القطار الكهربائي الذي يتم تنفيذه حاليا، جنوب العاصمة الإدارية الجديدة 14 كم.

وأضاف "والي" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن هذا القرار يشمل إضافة 3 محطات أخرى، وهي محطة العاصمة الإدارية 2، والعاصمة الإدارية 3، شمال طريق العين السخنة، ثم محطة أخيرة تصل للمدينة الرياضية الدولية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم حاليا عمل دراسات النقل المتعلقة بمشروع مد مسار القطار، وسيتم التنفيذ بنفس الشركات العاملة في المشروع باعتباره إمتدادًا للمشروع القائم تنفيذه.

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الجدير بالذكر أن خط القطار المكهرب يبلغ طوله 70 كم وسيخدم 350 ألف راكب يوميا، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرا، وسيتم توريد الوحدات المتحركة خلال ١٦ شهرا.

وتقوم شركات المقاولات المصرية بكل الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية، وستقوم شركة "أفيك" الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب التنفيذ، على أن تكون السرعة التصميمية للقطارات التي ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120 كيلومترًا في الساعة.

ويشمل المسار قبل زيادة المحطات الجديدة، محطات: عدلي منصور، والعبور، والمستقبل، والشروق1، والشروق 2، والورش، وبدر، والروبيكي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان.

ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.