دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم الشرع فى تحديد نوع الجنين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الفيديو التالى يرصد رد دار الإفتاء على السؤال. جدل كبير مستمر دائما حول حكم الشرع فى عمليات تحديد نوع الجنين فما بين السؤال عن حكم الشرع والخطورة الصحية على الأم والأطفال وحلم إنجاب ذكر أو أنثى تردد كثير من الأزواج فى إجراء العملية وقرر آخرون خوض المغامرة وحسما للجدل Advertisements ردت دار الإفتاء على سؤال على صفحتها حول القضية بأن تحديد الجنس جائز شرعا لكن فى حدود ضعيفة فى حالة اشتياق الزوجين للولد أو البنت بشرط ألا يخل ذلك بالمنظومة العامة للمجتمع حتى لا يتحول الإنجاب كله لجنس معين وللحفاظ على التنوع في الخلق والتوازن فى الطبيعة وعلى المستوى الفردى فالأصل فى الأشياء الإباحة شرط ألاّ يكون فى التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود وحماية التعادل العددى بين الذكر والأنثى فهل تقبل تحديد نوع طفلك إذا رغب شريكك فى ذلك؟

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