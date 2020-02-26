شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والوفد الفني المرافق له العاصمة الأمريكية واشنطن لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والذى يُعقد على مدار يومى الخميس والجمعة.

ويعقد الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والرى، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا)، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولى، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة

يأتى هذا الاجتماع، فى ضوء مخرجات الاجتماعات التى عقدت فى واشنطن خلال الفترة (13،12) فبراير الجارى لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي.

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يذكر أنه تم فى الاجتماع الأخير، استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتى تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التى قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل فى الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

كما تطرقت المفاوضات، إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث، التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

يذكر أن الجانب الأمريكي، كان قد أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجارى.