شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة ينعى مبارك: قام بدور هام بالجهود الدبلوماسية بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك عقب الإعلان عن وفاته في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، قوله إن غوتيريش، أكد في رسالته، أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.

وقال دوجاريك: «إن الأمين العام يشدد مجددا على التزام الأمم المتحدة باستمرار العمل إلى جانب حكومة مصر وشعبها في دفع عجلة التطورات الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي لمنفعة جميع المصريين».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الأمم المتحدة ينعى مبارك: قام بدور هام بالجهود الدبلوماسية بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.