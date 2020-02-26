ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد تحسنا على كافة الأنحاء وترتفع درجات الحرارة 4 درجات لتعود إلى المعدلات الطبيعية لتسجل 21 درجة على القاهرة.

وقالت شاكر، لمصراوي، إن الطقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، مع عودة الشبورة المائية على البلاد في الصباح الباكر، وتكون كثيفة على بعض المناطق وخصوصا الطرق الزراعية لتصل لحد الضباب.

وأوضحت أن أسباب التغير الجاري في الأحوال الجوية، يرجع إلى أن البلاد تعيش أخر شهر في فضل الشتاء ويحدث تقلبات جوية في بعض الأوقات ما بين ارتفاع وانخفاض ـ أجواء طبيعية ـ نتيجة وجود منخفض جوي مصاحب بتيار هواء قطبي أدى لانخفاض درجة الحرارة بصورة كبيرة.

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وأشارت إلى أن درجات الحرارة في طبقات الجو العليا سالب 27، لكنها على الأرض وصلت أمس لـ 15 درجة على القاهرة، مشيرة إلى أن الاستقرار مستمر حتى يوم السبت القادم ودجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين، ما سيؤثر على البلاد غدا ليكون هناك رياح جنوبية شرقية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت شاكر المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، ومتابعة النشر ات الجوية بصفة مستمرة لمعرفة درجة الحرارة وأماكن سقوط الأمطار والشبورة المائية، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لمعرفة أحوال الطقس.