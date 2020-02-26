أخبار مصر | هل تضاف جنازة مبارك العسكرية للمناهج؟.. متخصص يكشف التفاصيل لـ"الخليج 365"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تضاف جنازة مبارك العسكرية للمناهج؟.. متخصص يكشف التفاصيل لـ"الخليج 365" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جمال شقرة، أستاذ التاريخ، ومراجع كتب التاريخ الحديث في المناهج، على مدى إمكانية سرد تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مناهج التاريخ وإقامة جنازة عسكرية له من عدمه.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يعتبر مرحلة تاريخية لا يجوز إنكارها أو التغافل عنها، وبالتالي عند كتابة التاريخ المعاصر لابد وأن يحتل مكانه، ويتم كتابته في التاريخ منذ ميلاده حتى وفاته يوم 25 فبراير 2020.

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وأشار أستاذ التاريخ، إلى أن تاريخ محمد حسني مبارك ليس كتلة واحدة، فمن الممكن أن يقسم بداية من، حسني الطيار، ونائب رئيس الجمهورية، ودوره في حرب أكتوبر، ورئيس الجمهورية، وإخفاقات وسلبيات حكمه، حتى إقامة جنازة عسكرية له.

وتابع: هذا تاريخ مصر وليس تاريخ شخص "حسني مبارك"، ولا يجوز إنكار كل ذلك، سواء في المناهج الدراسية أو الكتب العلمية، مضيفا: "أريد أن يتم الانتباه إلى أن محمد حسني مبارك شخصية مختلف عليها، وانتهى حكمه بالعزل وسنجد كتابات تؤيده وكتابات أخرى تهاجمه، وهذا طبيعي ولكن لا يمكن وصفه على أنه تاريخ لأن التاريخ مختلف تمامًا عن ذلك".

واختتم تصريحه قائلا: "لا يصح أن نتجاوز حسنى مبارك في المناهج ولابد، وأن يسجل التاريخ جنازاته وأنها عسكرية وقد كرمته الدولة".