أخبار مصر | بلاغ جديد من "الصحفيين" ضد أحد منتحلي الصفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ جديد من "الصحفيين" ضد أحد منتحلي الصفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت نقابة الصحفيين، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي، وذلك ضمن حرب تشنها النقابة على الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة، رغم من أنه ليس مقيدًا بجداوب النقابة.

وأضاف البلاغ أن المادة 65 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، تتص على عدم جواز أن يعمل أي فرد في الصحافة، ما لم يكن اسمه مقيدًا في جداول النقابة، والمادة 10 من ذات القانون تمنع رؤساء التحرير وأصحاب الصحف ومجالس الإدارات، أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة، أشخاصًا من غير أعضاء النقابة المقيدين بجداول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين.

وطالب البلاغ، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، باتخاذ اللازم وفقًا لنصوص الدستور والقانون، باعتبار أن منتحلي الصفة يشوهون المهنة، ويهددون الأمن القومي المصري، ويقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين.

