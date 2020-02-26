شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم الاستعداد والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 7 يونيو المقبل، موضحة أنه سيتم تجهيز أرقام الجلوس وتسليمها للطلاب قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف بالتنسيق بين لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" والإدارات التعليمية حيث تتابع الكنترولات مع الإدارات تسليمها للطلاب والتأكد من أن جميع الطلاب تسلموا بطاقات أرقام الجلوس لدخول لجان امتحانات بها.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء تسليم المديريات استمارات الطلاب ليتك إعلان بطاقات أرقام الجلوس خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 تعقد على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

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وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.