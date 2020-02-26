"طليقة إبراهيم سعيد وحسم 2 ولواء الثورة".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم في دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة نجله

تصدر محكمة أسرة المعادي، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، والتي تطالب فيها بحبسه لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيها، متجمد نفقة نجله.

وكان هيثم حمد الله، محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، أقام دعواه، قال فيها إن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرًا.

محاكمة متهمًا بقتل مواطن عمداً في البساتين

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهمًا بقتل مواطن عمداً بدائرة قسم البساتين.

وأسندت النيابة للمتهم "خ. م" في القضية رقم 275 لسنة 2012 جنايات البساتين، وآخرين تهمة قتل المجني عليه "ع. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبنادق آلية، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوبه، أدت لوفاته في الحال، فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره.

وشهد رائد شرطة بقسم البساتين أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة، وقيام المتهمين بقتل المجني عليه باستخدام أسلحة نارية إثر مشاجرة بينهم.

محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.