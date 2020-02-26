شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وفاة مبارك.. وموعد تشيع جنازته (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشيع في القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول. ومن المقرر أن تبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ويوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بمقابر الأسرة في المقطم.

من جهتها ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية. من جانبه، أكد فريد الديب، محامي مبارك، أن «الرئيس الأسبق توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى».

وقال فريد الديب: «ستقام غدا جنازة عسكرية للرئيس الأسبق بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا دليل على أن الرئيس السيسي لديه من الوفاء وحسن تقدير الرجال».

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وتابع: «العزاء قد يتأخر إلى يوم الخميس لمنح فرصة للقادمين من الخارج»، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق توفي في الساعة الحادية عشرة والثلث صباح اليوم، بعد فشل كافة محاولات الأطباء في إبقائه على قيد الحياة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».

وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيان نعي مبارك، جاء فيه: «تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية».

وتابعت رئاسة الجمهورية: «وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020». ونعت عدد من الدول العربية مبارك، الذي رحل مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، قبل تنحيه في 11 فبراير 2011 بعد احتجاجات شعبية.

وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على إثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.