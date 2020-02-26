شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة ناعيا مبارك: قام بدور مهم فى تعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس المصرى الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك عقب الإعلان عن وفاته فى وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، فى المؤتمر الصحفى اليومى من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، إن السيّد جوتيريش، فى رسالته، أكد أن مبارك قام بدور مهم فى الجهود الدبلوماسية فى الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعى جامعة الدول العربية فى إنهاء الصراع فى المنطقة.

ورحل الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك عن عمر ناهز 92 عاما، بعد حكم مصر نحو ثلاثة عقود، وكانت حياته حافلة بالأحداث وانتهت بثورة 25 كانون يناير 2011 التى أطاحته عن الحكم فى 11 فبراير حين أعلن نائبه عن تخلى مبارك عن منصبه وتكليف المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد.

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، اليوم الأربعاء، فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

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وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950، عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وقائدًا للقوات الجوية، اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.