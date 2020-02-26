شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": دورات تدريبية لسحب عينات من الجمال للتعرف على الأمراض الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، الحلقة السادسة من الدورات التدريبية بعنوان "الطرق الحديثة لسحب عينات الميرس كورونا " والتى اقيمت بالمعهد وذلك فى اطار التعاون بين معهد بحوث الصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشارك في الحلقة السادسة من الدورات التدريبية بعنوان "الطرق الحديثة لسحب عينات الميرس كورونا فيها اساتذة متخصصون فى هذا المجال وحضر الدورة مجموعة من المتدربين من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والغربية وأسيوط. حيث تم تدريب المتدربين على الطرق الحديثة لسحب العينات من الغدد الليمفاوية بالجمال نظريا وعمليا بمشرحة المعهد ، كما تم تنظيم زيارة الى مجزر البساتين لتدريبهم عمليا على سحب العينات من الجمال المذبوحة بالمجزر.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان ، إن مرض الكورونا من الأمراض الفيروسية العابرة للحدود والتى يتم فحصها للجمال الواردة عبر الحدود الجنوبية لذلك كان التوجه بتنفيذ تلك الدورات بمركز التدريب والتعلم والأستشارات بالمعهد، و قد اشاد المتدربين بالتسهيلات والأعداد الجيد للدورة وأهميتها فى أعداد كوادر متميزة تعمل على التأكيد على الدور الخدمى للمعهد.

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كان الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، خلال ورشة عمل بعنوان "فيروس الكورونا المستجد خطر متصاعد يهدد العالم.. الأسباب وطرق الوقاية والتي تم تنظيمها بداية الشهر الجارى ، عرض الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المعهد والمختصين فى متابعة الوضع الوبائى الراهن وأثاره على الصحة العامة والتجارة الدولية وأهمية المتابعة المحتملة للحيوانات فى نقل العدوى وما قد يستجد فى ذلك بما فيه احتمال نقل العدوى عن طريق البضائع الواردة من الصين، وتكليف العاملين فى مجال فحص الغذاء والدواء بالمعهد لفحص الارساليات الواردة من دولة الصين.

وكان الدكتورعصام إبراهيم وكيل معهد بحوث صحة الحيوان للتشخيص، أكد أنه تم تجهيز المعامل التشخيصية بمعهد بحوث صحة الحيوان لفحص العينات الواردة المشتبه فيها لفيروس الكورونا المستجد والاحتياطات الاحترازية الواردة من الوزارة للحد من انتشار فيروس الكورونا.