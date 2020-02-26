مصر | الأب عاشرها والابن قتلها.. استعجال تقرير الطب الشرعي بجريمة الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأب عاشرها والابن قتلها.. استعجال تقرير الطب الشرعي بجريمة الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها (عامل) بمنطقة الوراق، لرؤيته لها في أحضان والده المسن، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

أقوال الوالد

وكانت النيابة استمعت لأقوال الوالد، الذي أكد انه قام بمعاشره زوجة نجله، وأنه نادمًا على ذلك.

وأفاد في التحقيقات أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة، دخل نجله فجأة من عمله ورآهم سويًا، فطعنها الابن بالسكين، فيما قام الوالد بكتم أنفاسها خوفًا من الفضيحة.

أقوال الزوج

واستمعت النيابة، في وقت سابق لأقوال "أحمد.م" المتهم، والذي أكد أنه كان يشك في سلوكها في الفترة الأخيرة، نتيجة تكرار الخلافات الزوجية بينهما.

وأفاد الزوج في اعترافاته أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله للمنزل مبكرًا، واتجه لغرفة والده للاطمئنان عليه، فشاهد زوجته في أحضان والده، يمارسان علاقة محرمة، فاستل سكينًا من المطبخ، وطعنها في بطنها على الفور، دفاعًا عن شرفه.

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