شكرا لقرائتكم خبر عن حزب «المصريين» ينعى مبارك: «قدم لوطنه الكثير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى حزب «المصريين» برئاسة الدكتور حسين أبوالعطا، ببالغ الحزن والأسى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عاما، قائلا إن مبارك أفنى عمره في خدمة مصر وشعبها العظيم وقدم الكثير لوطنه ودافع بكل ما أوتي من قوة عن أرضه والوحيد الذي خاض كل حروب مصر في العصر الحديث حتى حقق النصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 عندما كان قائدا لسلاح الطيران المصري.
وأكد «أبوالعطا،» في بيان له، أن مصر ثمنت لمبارك دوره في الحرب والسلم ولن ينسى المصريون كل ما قدمه خلال فترة رئاسته والتي حفلت بالعديد من المواقف البطولية والإنسانية.
وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن التاريخ سيحكم لمبارك بما قدمه في حرب أكتوبر المجيدة وما عليه وسيذكر التاريخ كل مواقفه مع الشعب.
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