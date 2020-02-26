شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح.. توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

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وتوجد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما يتوقع الخبراء وجود رياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون: القاهرة «11– 21»، الإسكندرية «12– 21»، قنا «9- 22»، الأقصر «9- 24»، أسوان «10– 24».