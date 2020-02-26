شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق ينعى مبارك: «رمز مصري وأحد قادة نصر أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى المستشار د. عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة امن الدولة العليا السابق، محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، قائلا: «فقدنا اليوم أحد رموز مصر شئنا أم أبينا».

وأضاف «عبدالرازق»، أن «الرئيس الأسبق له ماله وعليه ما عليه فهو كان مخلصا لوطنه حتى أخر لحظات حكمه ورفض الهروب خارج مصر عقب ثورة يناير وقال مقولته الشهيرة الوطن باق والأشخاص زائلون».

وأوضح «عبدالرازق»، أن مبارك سطر أسمه بحروف من ذهب في التاريخ المصري لكونه أحد قادة نصر أكتوبر العظيم وفي النهاية لا نملك إلا الدعاء له.

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