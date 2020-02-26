شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه ستم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة اليوم الأربعاء على موقع الوزارة لاجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، فى تصريح خاص، أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى واستطلاع رأى الطلاب على الجدول فى غضون أيام قليلة على أن يتم إعلان الجدول خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الامتحانات تنطلق7 يونيو، موضحا أن ترتيب المواد فى الجدول على غرار جدول العام الماضى الذى لاقى قبول كبير من جانب الطلاب.

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كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، مستمر حتى آخر يطالب يقوم بتسجيل الاستمارة، موضحا أن باب تسجيل الاستمارة لن يغلق الآن ومتواصل حتى تسجيل جميع الطلاب للاستمارة وبحد أقصى بداية الفصل الدراسى الثانى، مطالبة جميع الطلاب بالحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى والدخول على موقع الوزارة لتسجيل الاستمارة والانتهاء منها.