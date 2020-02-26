شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة ستشارك هذا العام فى بورصة برلين السياحية الـITB، بـ57 جناحا ويحتوى الجناح الواحد على مجموعة فنادق، لافتا إلى أن هذا أكبر عدد يشارك فى بورصة برلين قائلا: "لأول مرة تشهد البورصة مشاركة كل هذا العدد"، مرجعا ذلك إلى تنامى الحركة السياحية إلى مصر خلال العام الماضى الأمر الذى بعث بالأمل من جديد للقطاع الفندقى بمزيد من التطور.

ولفت الشاعر لليوم السابع أن هذا عدد كبير مقارنة بالعام الماضى، منوها بأن الحركة السياحية عموما للمقاصد المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا بالإضافة إلى رفع الحظر البريطانى عن شرم الشيخ، وبالتالى منح ذلك دفعه للمستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات للمشاركة بقوة.

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ولفت إلى أن الاشغالات فى المقاصد السياحية المختلفة بمصر حاليا جيدة، ففى الأقصر وأسوان تبلغ حوالى 65% فى الفنادق العائمة وهناك مايقرب من 150 فندق يعمل حاليا، وهذا عدد جيد جدا، لافتا إلى أن الغردقة تشهد نسبة اشغالات مرتفعة تتراوح بين 75إلى 80%، أما شرم الشيخ لازالت غير واضحه نسب الإشغالات فيها لأن السياحة البريطانية فى بداية تدفقها.

وتنطلق فعاليات البورصة السياحية فى برلين فى الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل، بمشاركة 10 آلاف عارض من 180 دولة، وتكمن أهمية البورصة فى عقدها بألمانيا التى تعتبر من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم فى 2019، حيث سافر 55 مليون ألمانى للسياحة بمختلف دول العالم، زار مصر منهم 2.5 مليون سائح .

وشاركت مصر العام الماضى فى البورصة بجناح كبير بلغت مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.