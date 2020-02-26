شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة لتفجير سيارة بالقرب من وزارة الدفاع الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت السلطات الأمنية الأمريكية القبض على مراهق من ولاية أركانساس الأمريكية؛ بسبب الإشتباه فى محاولته تفجير سيارة يقودها فى ساحة انتظار على مقربة من مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقالت وزارة العدل الأمريكية- وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" ، الليلة - إن الفتى يبلغ من العمر 19 عاما ويدعى ماثيو دميتري ريتشاردسون من بلدة فايتفيل، قبضت عليه الشرطة بعد أن شاهد ضابط الفتى يشعل قطعة من القماش ويضعها داخل خزان السيارة.

وعند سؤاله، قال ريتشاردسون إنه كان يعتزم "تفجير نفسه والسيارة"، وقال الضابط إنه حاول القبض عليه لكنه حاول الهرب ناحية شوارع قريبة، قبل أن يلقى القبض عليه فى وقت لاحق.

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ويشير ملف المحاكمة إلى أن ريتشاردسون يواجه تهمة تتعلق بالقبض عليه قبل أيام من الأن بسبب "جنحة الهجوم على ضابط تنفيذ القانون فى بلدة أرلينجتون".

وكشفت وثائق المحاكمة إن السيارة التى ألقي القبض على ريتشاردسون فيها تعود ملكيتها إلى أحد ضباط القوات المسلحة الأمريكية.

ويمكن أن يقضى على ريتشاردسون بسببها بالسجن فترة 5 سنوات وحتى 20 عاما.