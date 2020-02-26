عضو نادي القضاة ينعي مبارك: صاحب تاريخ عسكري وأحد أبطال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نعى المستشار حمدي معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه بوصفه أحد قادة القوات المسلحة المصرية وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وتوفي، أمس الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

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وقال عضو مجلس إدارة نادي القضاة إن "مبارك" عنوان للنصر والعزة للأمة العربية بأكملها، متقدمًا بخالص العزاء لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها.

وأضاف عبدالتواب أن الرئيس الأسبق كان قائدًا وزعيمًا قدم لوطنه الكثير، فهو صاحب تاريخ عسكري طويل ومشرف لأبن من أبناء القوات المسلحة، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.