الأمن يستعين بكاميرات المراقبة لتحديد المتهم بإتلاف سيارة لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة إلى العقار سكن لاعب الزمالك إمام عاشور بعد حدوث تلفيات طفيفة بسيارته من قبل مجهول؛ وذلك لسماع أقواله.

وتحفظت القوات على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

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وأوضحت التحريات الأولية أن مجهولا أحدث تلفيات في سيارة اللاعب الشاب "ضرب الكاوتش بآلة حادة" أسفل العقار سكنه.

مصدر أمني مسؤول -رفض نشر اسمه- نفى تعرض لاعب الزمالك لمكروه أو اقتحام منزله، مؤكدا أنه في حالة جيدة.

بدوره، زعم عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة النهار الفضائية، اقتحام مجهولين منزل "عاشور" وتحطيم سيارته.