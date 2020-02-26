التحريات الأولية تكشف حقيقة اقتحام منزل لاعب الزمالك في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات ما تناقله البعض عن اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك إمام عاشور بمنطقة المهندسين. وأوضحت التحريات أن مجهولا أحدث تلفيات في سيارة اللاعب الشاب "ضرب الكاوتش بآلة حادة" أسفل العقار سكنه. Advertisements مصدر أمني مسؤول -رفض نشر اسمه- نفى تعرض لاعب الزمالك لمكروه أو اقتحام منزله، مؤكدا أنه في حالة جيدة. بدوره، زعم عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة النهار الفضائية، اقتحام مجهولين منزل "عاشور" وتحطيم سيارته. وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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