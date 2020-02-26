الصحة: "الفيل" رئيساً لبعثة الحج الطبية.. "ومكي" نائباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور حازم الفيل، مدير مستشفى معهد ناصر، برئاسة البعثة الطبية المصرية المقرر إيفادها إلى السعودية لموسم الحج هذا العام.

ونص القرار الذي حمل رقم 124 لسنة 2020، على تكليف الدكتور سعد مكي مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بالعمل نائبًا لرئيس البعثة الطبية.

يأتي ذلك بناء على القرار الوزاري بتشكيل اللجنة الدائمة لإدارة البعثة الطبية المصرية للحج.