صوت وصورة.. سمير فرج يتحدث عن مذكرات مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، عن مصير المذكرات الشخصية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وفاته المنية صباح اليوم الثلاثاء.
وقال فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، اليوم الثلاثاء: "سجلنا 58 ساعة للرئيس مبارك بما يعادل 18 حلقة، وبعد ما خلصنا تسجيل هذه الحلقات اللي قال فيها مذكراته بالكامل صوت وصورة الشرائط كلها موجودة عند الرئيس مبارك".
وأضاف: "أنا لا أملك أن أقول حاجة عنه، وأنا نسيت الكلام خالص لأن أنا نفذتها بصفتي مدير إدارة الشئون المعنوية.. أنا لا أملك أكتب حاجة أو أقول حاجة.. الشرائط كلها موجودة عند الرئيس مبارك وخدها نجله جمال مبارك في منزله ودي حاجة تخصهم".
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