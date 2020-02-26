نائب وزير الإسكان: نجحنا في تعديل منظومة تخصيص الأراضي للمطورين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة نجحت في تعديل طريقة تخصيص الأراضي، حيث تم تخصيص عدة إجراءات وضوابط ساهمت في تسهيل طرق حصول المطورين على الأراضي.

وأضاف عباس خلال كلمته في الجلسة الأولى بالنسخة الثالثة للمائدة المستديرة ثينك كوميرشال، أن التعديلات الجديدة ستسهم في إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في عمليات طرح الأراضي بناء على حجم الطلب.

وأوضح أن الموقع الالكتروني للوزارة والمخصص لطرح الأراضي الجديدة وكافة التفاصيل عنها، ومن ثم التقديم به إلى الوزارة بطريقة إلكترونية، لافتًا إلى أن المطور الراغب في الحصول على أي قطعة أرض عليه سداد 10% من ثمن الأرض جدية حجز، وبعدها تبدأ الإجراءات الفعلية للطرح.

تناقش المائدة المستديرة الثالثة من ثينك كوميرشال اليوم الثلاثاء، المتغيرات التى طرأت على السوق العقارى وخطط الشركات للتكييف معها والتحديات التى تواجه المطورين نحو سوق أكثر ابتكارا وتنافسية في 2020.