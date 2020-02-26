أخبار مصر | برلماني: يجب وضع خطط بديلة أكثر فاعلية لمواجهة أزمة الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: يجب وضع خطط بديلة أكثر فاعلية لمواجهة أزمة الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة السيول والأمطار التي تشهدها البلاد تتطلب رؤية جيدة لإدارة الأزمة وتعاون الحكومة ككل مُمثلة في عدد من الوزارات مثل التنمية المحلية والري والكهرباء والمالية والداخلية والحماية المدنية وهيئة الأرصاد الجوية لعمل خطط بديلة اكثر فاعلية لمواجهة الأزمة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن الأنفاق داخل القاهرة حصلت علي بعض التجهيزات الخاصة بشفط المياه أول بأول، ولكن لابد أن يكون هناك جاهزية أكثر من ذلك للتغلب علي الأزمة، مشيرًا أنه علي المستوي الإستراتيجي لابد أن يكون هناك استفادة من مياه الامطار والسيول وتخزينها بطريقة جيدة لإعادة إستخدامها لري الحدائق وعمل بحيرات صناعية.

وأشار عضو اللجنة، إلي أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة للجنة الإدارة المحلية لتوجيهه إلي الحكومة بضرورة مناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها علي المدن والمحافظات الساحلية، موضحًا أن العالم أصبح يشهد تاكل المدن الساحلية بسبب التغيرات المناخية وهناك دراسات داخل مصر من بعض العلماء والمنظمات الدولية تحذر من المشاكل التي سوف تحدث للمناطق الساحلية بسبب التغيرات المناخية، ويدخل في هذه التغيرات ماتشهده مصر حاليًا من كثافة الأمطار والسيول.

