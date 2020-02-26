أخبار مصر | صحفيو 'الصباح': سنلجأ للاعتصام.. ونطالب النقيب بحل فوري للأزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيو 'الصباح': سنلجأ للاعتصام.. ونطالب النقيب بحل فوري للأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الصحفيون العاملون بجريدة الصباح، اليوم، بيانًا، أكدوا فيه مضي شهر على أزمة جريدتهم، ولم يحدث جديد يذكر.

وقال الزملاء في بيانهم: "أيام صعاب مرت علينا ونحن نتحمل في سبيل استمرار جريدتنا، حبًا فيها، وحفاظًا عليها؛ حيث أغلق المقر، واتخذت إجراءات لتصفية العاملين، ومن ثم الحكم على الجريدة بالموت، رغم ذلك لم نرضخ ولم نسلم أو نرضى بالتصفية، ولم نقبل أن تذهب جريدتنا إلى الزوال، طرقنا كل الأبواب، قدمنا شكاوى هنا وهناك، كان هدفنا دائمًا الحفاظ على بيتنا، وسيظل كذلك".

وأضاف الزملاء: "سرنا مع نقابتنا جنبًا إلى جنب، تنسيقًا وتحركًا وفعلًا، ارتضينا أن تكون هي المدافع الأول عن حقوقنا كدور منوطة أن تؤديه، طلب منا مجلس نقابتنا مهلة أسبوعين للتفاوض مع الإدارة لحل الأمر وإنهاء الأزمة والحفاظ على الحقوق، وقبلنا على الفور أملًا في الحل، انتهت المهلة الأسبوع الماضي ولم يحدث جديد ولم تسطع نقابتنا أن تحل الأزمة، وبقى الوضع كما هو عليه".

وتابع الزملاء: "لذلك نطالب بصفتنا صحفيين أعضاء نقابة، منتمين إليها، طالتهم يد البطش من إدارة غير مسئولة سمحت لنفسها العبث بحقوقنا ومستقبلنا، النقابة بحل الأمر والوصول إلى صيغة تفاهم مع إدارة الجريدة والمالك في أسرع وقت ممكن، وإن لم يحدث ذلك سنلجأ لخطوات تصعيدية أولها الاعتصام داخل مبنى النقابة خلال ٢٤ ساعة من الآن ولحين إنهاء الأزمة، سنكمل الطريق حتى آخره، لن نكل ولن نمل حتى نحصل على حقوقنا، ونوضح أن التصعيد سوف يكون على كل الجبهات، فاليوم ليس كالبارحة".