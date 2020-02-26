مصر | مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة ملابسات ما تم تداوله حول اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك إمام عاشور، بمنطقة المهندسين، وسط المحافظة.

وأوضح المصدر ذاته إلى "الخليج 365" أن مجهولا أحدث تلفيات في سيارة لاعب نادي الزمالك حيث "ضرب الكاوتش بمطواه" حال ركنها أسفل العقار سكنه، بمنطقة المهندسين، نطاق قسم شرطة العجوزة، نافيًا ما تداول حول اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحرر محضر بالواقعة، بمعرفة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المُذاع على قناة النهار الفضائية، قد زعم اقتحام مجهولين منزل "عاشور" وتحطيم سيارته.