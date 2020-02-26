مصر | دفن جثة طفلة صدمتها سيارة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة طفلة صدمتها سيارة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حوادث حلوان الكلية، بدفن جثة طفلة دهستها سيارة ملاكى مسرعة وإصابة والدتها بمنطقة حلوان.

البداية عندما تلقى مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بشارع مصطفى فهمي، مفاده مصرع طفلة وإصابة والدتها، وتدعى "أسماء عز الدين طاحون"، 30 سنة، مصابة بكسر في الذراع، صدمهما سائق سيارة ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام ونقل والدتها إلى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السائق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

