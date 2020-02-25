شكرا لقرائتكم خبر عن «التمويل متناهي الصغر» يحقق أرصدة تتخطى 26.1 مليار جنيه و3.5 مليون عميل فى 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الاهتمام المتزايد الذي حظيت به صناعة التمويل متناهى الصغر في السنوات الأخيرة من جانب بعض الجهات المعنية، أهمها البنك المركزي والبنوك المحلية والهيئة العامة للرقابة المالية، ما انعكس على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لأرصدة التمويل وتوسيع المجال لخدمة أكبر عدد من المستفيدين.

قالت ذو الفقار، في بيان «الثلاثاء» إن أرصدة التمويل متناهى الصغر قفزت في آخر ديسمبر 2019 إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو 47% مقارنة بنهاية 2018، كما نمت قاعدة المستفيدين في نفس الفترة بـمعدل 11.8% لتسجل 3.5 مليون عميل في نهاية عام 2019.

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وأضافت أن اهتمام الجهات المختصة بهذا القطاع كان حجر الزاوية في تعزيز قدرة الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط على خدمة قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين، لتتصدر قائمة المنافسين بعدد عملاء 1.979 مليون مستفيد نهاية عام 2019، بمعدل نمو 3.78% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، محققةً بذلك دورها التنموى في مساندة العملاء الحاليين والمحتملين القادرين على إدارة مشروعاتهم، بينما احتلت المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية القائمة بواقع 8.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30.51% خلال ذات الفترة.

لفتت منى ذو الفقار إلى أن شركات التمويل متناهى الصغر حصدت المركز الثانى فيما يتعلق بعدد العملاء والمحفظة الائتمانية، ونمت قيمة التمويل بنحو 57.97% لتسجل 8.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر2019، كما زادت قاعدة المستفيدين بمعدل 29.6%، محققةً 1.134 مليون عميل خلال فترة المقارنة.

وأشارت إلى أن تعليمات البنك المركزى الخاصة بمساندة صناعة التمويل متناهى الصغر حفزت البنوك ورفعت شهيتها لضخ المزيد من التمويل المباشر للمستفيدين، وتعكس المؤشرات ذلك، إذ سجلت المحفظة الائتمانية للبنوك نمواً كبيراً بمعدل 54.9% لتصل إلى 9.6 مليار جنيه في نهاية عام 2019، كما زادت قاعدة العملاء إلى 409 آلاف عميل بمعدل نمو 11.14% خلال نفس الفترة.

تابعت منى ذوالفقار: «يتطلع الاتحاد للتعاون مع كافة الجهات الداعمة للصناعة محلياً ودولياً، خاصة أنه يستعد لتنظيم أول مؤتمر إقليمى متخصص عن صناعة التمويل متناهى الصغر يحضره كافة الخبراء المعنيين بدعم الصناعة ويسهم في تبادل الخبرات بين اللاعبين والتعرف على أفضل الممارسات في القطاع والأنشطة المرتبطة به.