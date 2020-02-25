شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لـ«القيادة الآمنة»: «خلي بالك من السرعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف المحافظات، استعدادا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتكون ذروتها غدا، الخميس، وشددت الإدارة، برئاسة اللواء علاء متولى، على الخدمات بضرورة اليقظة الدائمة على الطرق السريعة والفرعية، والربط مع غرفة العمليات بالإدارة المركزية بمدينة نصر، وطالبت المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة في حالة الشبورة أو عند الأمطار، بجانب بعض الإرشادات العامة على الطرق لمنع وقوع حوادث.

وأصدرت الإدارة عددا من النصائح للقيادة الآمنة وقت الأمطار الشديدة أو السيول، منها مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، واستخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه، لأنه يعرضك للخطر والحوادث، وزيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية، وإضاءة جميع الأنوار بحيث يكون النور الأمامى في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، وافتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها، ويجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به، وعند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.