شكرا لقرائتكم خبر عن من «كفر مصيلحة» إلى الرئاسة.. «أبرز المحطات في حياة مبارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نوفمبر 1967 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية. 1972 تولى منصب قائد القوات الجوية ونائب وزير الحرب. 15 أبريل 1975 عين نائبا للرئيس الراحل أنور السادات. 13 أكتوبر 1981 Advertisements انتخب رئيسا لمصر بعد اغتيال أنور السادات. 26 يونيو 1995 نجا من محاولة اغتيال فى أديس أبابا بإثيوبيا من قبل مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة. مايو 2009 وفاة حفيده محمد علاء مبارك، عن عمر 12 عاماً بعد أزمة صحية. مارس 2010 أجرى جراحة بمستشفى هايدلبرج الجامعى لاستئصال المرارة وورم حميد فى الاثنى عشر. يناير 2020 تعرض لوعكة صحية نقل وأجرى عملية جراحية بأحد المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من «كفر مصيلحة» إلى الرئاسة.. «أبرز المحطات في حياة مبارك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.