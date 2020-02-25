شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان وفاة مبارك يتصدر «تويتر».. وحزن بين نشطاء الموقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك موقع تويتر بعدد 2 «هشتاج» كان ترتيبهم الأول والثانى على الموقع، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان وفاته رسميًا، وحملا تعليقات معزية وحزينة لمصريين وعرب، إلا أن الأمر لم يكن يخلو من شماتة بعض خصومه السياسيين، ولكن معظم التعليقات كانت حزينة ومعزية، وبعضها حملت ردودًا على الشامتين مثل أنه مات فى أول ليلة فى شهر رجب.

وكان الـ«هاشتاج» الأول بعنوان «حسنى مبارك»، وحمل العديد من تغريدات مستخدمى الموقع، منها: «لك ما لك وعليك ما عليك، إلا أنك بين يد الله ولا نملك إلا الدعاء بالحسنة فلا شماتة فى الموت».

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و«نتفق أو نختلف الموت هو الحقيقة الوحيدة اللى فى حياتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له يا رب».

و«مات صاحب الضربة الجوية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الاسم الذى عاش معنا منذ كنا أطفالا، مات ولن يأتى حسنى مبارك آخر»، «إنها نهاية رجل شجاع»، «الرئيس الأسبق بطل حرب وبطل سلام، تنحى عن الحكم وسلمه لجيش بلاده ليحفظ دماء المصريين، لم يقتل ولم يهرب، امتثل للمحاكمة وثبتت براءته مما نسبه له الإخوان بغرض الانتقام، عاش بطل ومات شريف»، و«وداعًا صاحب أول ضربة جوية، وداعا السيد محمد حسنى مبارك زعيم مصر الأسبق لمده ٣٠ عامًا، و«سيشهد التاريخ ما له وما عليه، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته».

كما حمل الـ«هشتاج» الآخر عنوان «مبارك مات» العديد من التعليقات، والتى لم يخل عدد منها من شماتة خصومه السياسيين، إلا أنها حملت عددًا آخر من التعليقات كان بعضها ردًا على الشامتين مثل «مات فى ليلة مفترجة أول رجب.. العشرة مابتهونش»، وكذلك عددًا من التعليقات مثل «الراجل ده عرفنا قيمته بعد ما ساب الحكم الراجل ده كان معيشنا فى أمان، وماكنش حد يقدر يجيب اسم بلدنا بسوء، الراجل ده إحنا افترينا عليه وعرفنا دلوقت قيمته، ربنا يرحمك يا ريس»، و«ومين هايبقى!! ربنا يحسن ختامنا ومايكونش فى رقبتنا حق حد ومانكونش ظالمين لحد ولا لأنفسنا»، و«حاسة إنى فقدت جزء كبير من طفولتى وذكرياتى الحلوه معاك.. الله يرحمك ويحسن إليك»، كما حمل عددًا من كلمات الرئيس الراحل منها «إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون».

وظهر بعد ساعة من إعلان الوفاة عدد آخر من الـ«هشتاج» على الموقع بعنوان «محمد حسنى مبارك»، و«حسنى مبارك مات» و«الرئيس السابق» و«أبوعلاء».