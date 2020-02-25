شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يعزي مصر في وفاة حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد من زعماء الدول، على إرسال برقيات عزاء إلى مصر، فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى وافته المنية صباح أمس، فيما أعلنت الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على الرئيس الأسبق.

وقالت دولة الإمارات، إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واصفة إياه بأنه «صاحب المواقف الوطنية والتاريخية».

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتى برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر فيها عن خالص تعازيه فى وفاة مبارك، كما بعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتين مماثلتين إلى الرئيس السيسى.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسى. قال فيها: «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، الأسبق رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مصر الشقيق بالغ التعازى، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقدم أمير الكويت بواجب العزاء للرئيس السيسى فى وفاة مبارك، فيما نعى سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، بعبارات مؤثرة، الرئيس الأسبق، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وقال الحريرى: «تنطوى برحيل الرئيس مبارك حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة فى مختلف المجالات، فالرئيس مبارك كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربى، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان».

وبعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة مبارك.

Advertisements

وأشاد الملك، فى بيانه، بالدور الذى اضطلع به الرئيس الراحل فى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التى تربط البحرين ومصر وشعبيهما الشقيقين، مشيدا بجهوده وإسهاماته فى خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب. كما بعث الملك ببرقية تعزية ومواساة إلى أسرة الرئيس الراحل مبارك.

وأعرب سلطان عمان هيثم بن طارق، في برقية للرئيس السيسي، عن خالص التعازي والمواساة في وفاة مبارك، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وفى نعيه لمبارك، أشاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أمس، بمواقف الرئيس الراحل فى دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، فى نيل حقوقه فى الحرية والاستقلال. ونعى عباس، الراحل، فى بيان رسمى صادر عن مكتبه، وبعث رسالة تعزية إلى الرئيس السيسى ولعائلة الفقيد.

ونعى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ببالغ الحزن والأسى، مبارك واصفا إياه بأنه قائد عسكرى بارز لعب دورا تاريخيا فى سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية فى حرب أكتوبر ٧٣ ثم رئيسا للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية فى مصر وعموم منطقة الشرق الأوسط، وكان مخلصا للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعما صلبا للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ، معربا عن خالص عزائه وصادق مواساته للسيدة حرمه ونجليه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعلى حساب «إسرائيل بالعربية»، نعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، الرئيس الراحل، قائلا: باسم الشعب الإسرائيلى والحكومة الإسرائيلية، «أود أن أعبر عن حزنى البالغ على رحيل الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك. كان الرئيس مبارك صديقًا شخصيًا لى وزعيمًا قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل».

وفى روسيا، نعى رئيس المجلس الاجتماعى الروسى للتعاون الدولى والدبلوماسية العامة، وعضو الغرفة الاجتماعية الروسية، سيرجى أوردجونيكيدزه، الراحل حسنى مبارك، وقال أوردجونيكيدزه لوكالة «سبوتنيك»: «هو شخص مثير للاهتمام، ومتزن، ولم يتخذ منعطفا واضحا نحو الغرب أو روسيا». وأضاف: «درس فى الاتحاد السوفياتى كطيار، يفهم الروسية، وكان التفاوض معه أمرًا مريحًا».

وقدم أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية وصحيفة عرب تايمز، بتقديم واجب العزاء فى الزعيم الراحل قائلا «إن قادة الخليج سيحضرون جنازة الرئيس الراحل، الرجل الذى عرفوا نقاءه وعروبته وعرفوا نصحه النقى».

وتابع الجار الله فى تغريدة: «شعوب المنطقة ستودعه بالدموع والدعاء، الكويت تتذكر ما فعل لها عند أيام غزو العراق للكويت، رحل الرجل بعد أن أكد قضاء مصر براءة أبنائه جمال وعلاء من دعاوى الفاسدين إخوان الشياطين».