شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية لمبارك الأربعاء.. وإعلان الحداد العام 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 سنة، بعد صراع مع المرض أجرى على أثره عمليات جراحية عاجلة وتم احتجازه عدة أيام في العناية المركزة، ونعت رئاسة الجمهورية، الرئيس الأسبق، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وتولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة إلى الأمة العربية، وقدمت خالص العزاء والمواساة لأسرته، وقررت إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم، وتقرر إقامة جنازة عسكرية عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد المشير طنطاوى في التجمع الخامس، بحضور كبار الشخصيات في مصر والوطن العربى، وأسرة الراحل.

ويدفن الرئيس الراحل في مقبرة طولها 70 متراً في مدفن خاص بالعائلة مقام على مساحة 1000 متر مربع، وهو نفس المدفن الذي دفن فيه حفيده نجل علاء.

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ونعى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، والده عبر موقع «تويتر» قائلاً: «إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدى الرئيس مبارك، اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه».

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة «ابنًا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، وقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها خالص العزاء، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته»، كما نعى مجلس الوزراء الفقيد، ببالغ الحزن، وقدم خالص العزاء لأسرته وذويه، وكذلك نعاه مجلس النواب، وألقى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بيانا خلال جلسة أمس، نعى فيه الفقيد وقدم خالص العزاء لأسرته، وكذلك نعته الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس القومى للمرأة، كما نعاه عدد من المسؤولين والسياسيين والكتاب والإعلاميين ونجوم الفن والرياضة في مصر والعالم العربى، فيما أعلنت الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام حدادا ليوم واحد

ولد مبارك في 4 مايو 1928، بقرية كفر مصيلحة في المنوفية، والتى سادت فيها حالة من الحزن، أمس، وتولى الحكم في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011، وكان قد التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير 1949، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها وحصل على بكالوريوس علوم الطيران

في 12 مارس 1950، وحصل على دراسات عليا بأكاديمية «فرونز» العسكرية بالاتحاد السوفيتى في 1964، وعمل بالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات في 1951، ثم إلى كلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم أصبح مساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية حتى عام 1959، وعُين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، وعُين مديرًا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقى لرتبة عميد في 1969، ثم قائدًا للقوات الجوية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية، وقاد القوات الجوية إبان حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، في إبريل 1975.