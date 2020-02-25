شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: مبارك وقف صلبًا في أصعب المحن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة «المصري اليوم»، إن شعور المصريين بشأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان مختلطًا بين فريقين «الثورة والكنبة».
وأضاف «سعيد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أنه لا يمكن أن نطلق على أي سنة في فترة حكم أنها كانت حكمًا مطلقًا، موضحًا أن السنوات الـ10 الأخيرة في عهد الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، كانت جزءًا من بطولاته لأنه وقف صلبًا في أصعب المحن.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة المصري أن استرداد «طابا» كان إحدى لحظات لمعان فترة حكم مبارك.
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