شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: توفير فرصة عمل واحدة يكلّف الدولة 100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تنمية القطاع الخاص بقوة واستمرار، حيث يوجد 21 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، مقابل 5 ملايين موظف بالقطاعين الحكومى والعام.
وقال «بدراوى» خلال حواره ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، إن كل فرصة عمل تكلف الدولة ما بين 75 لـ 100 ألف جنيه.
وأشار النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن فائض سيولة البنوك جيد جدًا، حيث يصل لـ4 تريليونات جنيه، ونسبة الإقراض 43%، وهذه النسبة ستساهم في إقراض المصانع المتعثرة.
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