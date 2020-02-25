شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ المرحلة الأولى من مشروع «1000 معلم دين مسيحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقاده أعمال تدريب المجموعة الأولى من مشروع تدريب «١٠٠٠ معلم دين مسيحي» لقطاع الصعيد الأعلى (محافظات أسوان والأقصر وقنا) إلى جانب محافظة البحر الأحمر، والتي تأتي ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يقود التدريبات في ورش العمل التي ستستمر لثلاثة أيام، الفريق التدريبي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

Advertisements

وتضمن البرنامج محاضرة افتتاحية حملت عنوان «رصد الواقع» تلاها تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات، تتلقى كل مجموعة 8 ورش تدريبية تتنوع ما بين الموضوعات الكتابية والتاريخية والأدبية والتربوية.

يأتي هذا التدريب في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أدائهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية، حيث يشرف الدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله إبراهيم حنا، الخبير ورئيس المكتب الفني بها، على التدريب، بينما يتولى فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

ومن المنتظر أن تجرى عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي بـ5 قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى 6 من إبريل المقبل.