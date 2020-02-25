شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يشكل لجنة عاجلة للتحقيق في شكاوى «فيسبوك» بشأن تعيين مدراء ووكلاء مدارس جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التعليم في الإسكندرية بيانا رسميا، الثلاثاء، للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن الحركة الخاصة بالمدارس الرسمية للغات والتي تشمل مدراء ووكلاء مدارس جدد.

وقالت المديرية وفقا للبيان إن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شكل لجنة عاجلة لبحث الشكاوى الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحركة الخاصة بالمدارس الرسمية لغات «التجريبية»، حيث أكدت اللجنة أن جميع الإدارات التعليمية أفادت رسميا بأن الحركة جاءت جيدة ومتوازنة وأعطت الأولوية للمنطبق عليهم شروط العمل وفق قرارات وزارة التعليم في هذا الشأن سواء لمنصب المدير أو الوكيل بالمدارس الرسمية لغات.

وأوضحت اللجنة أن الشكاوى الواردة كانت تخص إدارة العجمي فقط، وليس جميع الإدارات كما أثير وبناء عليه كلف محافظ الإسكندرية لجنة القيادات، ومدير عام إدارة العجمي باستبعاد غير المتخصصين وتعيين متخصصين بدلا منهم وذلك لتحسين العملية التعليمية في إطار القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.