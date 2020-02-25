شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى حسني مبارك: أحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسَ الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، أحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة. وتقدمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بخالص التعزية لأسرة الراحل ولقيادات وجنود القوات المسلحة، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.

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