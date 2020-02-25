شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الشيخ زويد ورفح بسبب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطع التيار الكهربي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، نتيجة عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة بسبب الظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

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وقالت مصادر بشركة الكهرباء بشمال سيناء إن التيار الكهربي انقطع عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بسبب تعطل خط الكهرباء المغذي للمنطقة بسبب الأمطار الغزيرة والظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

أشارت المصادر إلى أنه ستتم إعادة التيار الكهربي بعد إصلاح العطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة «خط ٢٢» والذي يقوم بنقل الكهرباء من العريش وحتى مدينة الشيخ زويد ثم مدينة رفح.

من ناحية أخرى، تم توصيل خط الكهرباء الجديد المغذي لمدينة الشيخ زويد ورفح تجريبيا، اليوم، وقبلت الدائرة رقم 1 التوصيل، بينما لم تقبل الدائرة ٢ التوصيل وجود خلل بسيط بها، وسيتم تحميل المدينة على الخط الجديد لتضيء غدا بعد إصلاح الخلل بالدائرة رقم ٢.