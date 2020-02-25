الأوقاف: تحيل عبد الله رشدى إلى النيابة المختصة.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكان رشدى تورط فى إثارة الجدل بعد هجومه على المختلفين معه فى الدين، ويرتبط اسم رشدى، بوقائع متعددة ومتناقضة شملت الهجوم على الأقباط والدفاع عن التيار السلفى مؤخرا وبشكل واضح كون برنامجه الذى اوقف من أول حلقة كان منفذا جديدا للتيار يخرج من تحت عباءة الأزهر وبعد الوقف تفرغ لانتاج الفيديوهات للدفاع عن المسمى بابو اسحاق الحوينى وقام بعملية توفيق الأوضاع بين السلفية والأزهر.

وقام رشدى بكتابة تدوينة على صفحته اسقط فيها حكم شرعى بعدم قبول عمل العالم الكبير مجدى يعقوب كون الله لا يقبل عمل الكفار وهاجم من سماهم بالشباب الملحد واقام معركة تصور ان مصر بها تيار الحادى وكانت فى ردود استفزازية وبث فيديوهات يدافع فيها عن حالة سباب أبو اسحاق الحوينى للأزهر وتزامن تكفيره لمجدى يعقوب مع تكفير نجل الحوينى للعالم نفسه فبينما يقف العالم المصرى على السجادة الحمراء لتكريمه فى ابو ظبى يسبه رشدى باسم الازهر فى القاهرة رغم الشراكة وبث فيديو آخر يطالب فى بوجوب تقارب السلفية من الأزهر.

‏وقال رشدى: العمل الدنيوى مادام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية بحتة، تستحق الشكر والثناء والتبجيل منا نحن البشر فى الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً"، ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا، وذيل التدوينة بقوله الازهر قادم. وفى تدوينة آخرى قال: لا أدري لماذا يغضب الملحدون من تقريرِنا لعقائد ديننا التي لن تضرهم في الدنيا ولن تنفعَهم في الآخرة!؟. المعارك والحالة الاستفزازية التى باشرها رشدى فى تعليقاته يذيلها دائما بشعار الازهر قادم وكان هناك معركة مع الازهر وخاصة اذا كان كلامه موجها لشخصية مدنية لم تهاجم الازهر فى حين ان نقاشاته عن السلفية المهاجمين للازهر جميعها دفاعية. وقال رشدى: بعض الشباب الملحد يزعم إنه بيحترم عقائد الآخرين لكن مبيبطلش شتم في المسلمين، وعايز المسلمين ميجيبوش سيرة الكفر والإيمان والجنة والنار!، لو مطمئن لإلحادك فمش هيزعلك إنك تعرف إنك رايح النار لأن ببساطة مفيش نار. ولو إنت خايف من فكرة النار فحاول تهدى وتبحث بتعقل عن مصيرك اللى كلنا عارفين إنه مش العدم المحض. ففي كل الأحوال تصرفك غلط ومنافي لقناعاتك كملحد، والطريقة دى مخلياك مندفع وبس ضد الإسلام لكن مش هتوصلك للحقيقة نهائي. وحيال قيام وزارة الأوقاف بإحالة رشدى للجنة القيم والرقابة والتقويم، تشير مصادر الى تكرار سيناريوهات إحالته إلى عمل وظيفى كباحث.

من جانبها أعلنت وزارة الاوقاف عن وقف الشيخ عبد الله رشدي عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من أراء مثيرة للجدل ومنشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة وذلك بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بشأن ما يثيره رشدي على صفحاته من آراء مثيرة للجدل إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم ، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر ، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل .

وقالت الاوقاف، بما أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها ، وكأنها تقره على آرائه.

و قرر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بناء على مذكرة وكيل الوزارة المرفوعة إليه في هذا الشأن منع الشيخ عبد الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها وواقعنا الراهن .

Advertisements

وتناقل البعض فتوى لرشدى بشان العالم المصرى مجدى يعقوب وانه كافر وسط تساؤلات هل من رفض تكفير داعش يقبل بتكفير مجدى يعقوب.