شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن إيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا فى الجزائر.

وقال الوزير الجزائرى خلال لقاء تلفزيونى أن المصاب مواطن إيطالى دخل الجزائر فى 17 فبراير الجارى.

وبعد تحويل المصاب إلى معهد باستور بالعاصمة الجزائر أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الوزير الجزائرى أن المواطن الإيطالى تم الحجر عليه صحيا في ظروف مشددة.

وعلى جانب آخر، تخلت قطر عن إيران وأوقفت رحلاتها الجوية عن مدن إيرانية بعد تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت أحدى الشركات المشروعات السياحية القطرية، إغلاق منتزة الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من يوم غد الأربعاء، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التى سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية والخطط التي وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس في قطر.

وأعربت الشركة عن اعتذارها لرواد وجمهور المرفق السياحي، بعد أن تقرر إلغاء جميع الحجوزات حتى اشعارٍ آخر، مع التزامها باسترداد جميع المبالغ المدفوعة لأصحابها.