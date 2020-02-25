شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: فرق بين العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث تعرضت البلاد لأمطار على أغلب الأنحاء امتدت تأثيرها اليوم الثلاثاء لسيناء ووصلت لحد السيول.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأجواء تتحسن تدريجيا خلال الساعات المقبلة خاصة على الوجه البحرى والقاهرة، على أن تعاود الشبورة فى الظهور لتصل لحد الضباب وتؤثر على الرؤية الأفقية وينصح السائقين اتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون مائل للدفء نهارا على كافة الأنحاء ولكن يظل الطقس شديد البرودة ليلا، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 10 درجات، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث أية تقلبات جوية فى أى وقت ولذلك ننصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار خاصة وأننا لازالنا فى فصل الشتاء.

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وشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.